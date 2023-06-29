Hande Erçel ve Hakan Sabancı birbirini sildi Geçtiğimiz günlerde sarmaş - dolaş paylaşım yapan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sosyal medya hesaplarından birbirilerini sildi. İkilinin ayrıldığı iddia edildi.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel, uzun zamandır birlikte.

Kerem Bürsin'den ayrılan Hande, gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı. El ele görüntülenen çift, sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yapmaya başladı.

Erçel geçtiğimiz günlerde gittiği bir konserden paylaşım yaptı. Sevgilisine sarılan Erçel'in oldukça mutlu olduğu görüldü.

Ancak bu mutluluk pek uzun sürmedi. İkili birbirini takipten çıktı.

Ayrıldılar mı?

Hakan Sabancı ve Hande Erçel, Instagram'dan birbirlerini sildi. İkilinin birbirlerini silmeleri kısa süre içerisinde Twitter'da gündem oldu.

Hande Erçel'in hayranları ise "Büyük aşk bitti galiba?" şeklinde yorumlar yaptı