Hande Erçel ve Hakan Sabancı birbirlerini takip etmeye başladı
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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel ile sosyetik çapkın Hakan Sabancı, yaz tatili için yurt dışını tercih etti.

En son İtalya’da tekne sefası yapan sevgililer şimdi de Fransa’ya geçti.

Resmiyet kazandı

Bir süredir beklenen hareket önceki gün gerçekleşti ve Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Instagram’da birbirlerini takip etmeye başladı. Takipleşmek, ünlüler camiasında ilişkinin bir tür resmiyet kazanması anlamına geliyor.

Ancak Hande Erçel hala hesabından yayınladığı karelerde sevgilisini keserek paylaşıyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı birbirlerini takip etmeye başladı

Özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından gündeme gelen 'evlilik' iddiasına geçtiğimiz günlerde verdiği cevapla son noktayı koymuştu. Katıldığı lansmanda basın mensuplarının çok konuşulan 'yüzük' iddiasını sorması üzerine Hande Erçel net bir şekilde yanıt verdi. Erçel, "Rujum vardı cebimde. O başka bir şekilde algılanmış. Öyle bir şey yok." diyerek iddiaları yalanlamıştı.