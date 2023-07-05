Hande Erçel ve Hakan Sabancı birbirlerini takip etmeye başladı Altı aydır başk yaşayan ünlü çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı birbirlerini Instagram'dan da takip etmeye başladı.

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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Hande Erçel ile sosyetik çapkın Hakan Sabancı, yaz tatili için yurt dışını tercih etti.

En son İtalya’da tekne sefası yapan sevgililer şimdi de Fransa’ya geçti.

Resmiyet kazandı

Bir süredir beklenen hareket önceki gün gerçekleşti ve Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Instagram’da birbirlerini takip etmeye başladı. Takipleşmek, ünlüler camiasında ilişkinin bir tür resmiyet kazanması anlamına geliyor.

Ancak Hande Erçel hala Instagram hesabından yayınladığı karelerde sevgilisini keserek paylaşıyor.

Özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından gündeme gelen 'evlilik' iddiasına geçtiğimiz günlerde verdiği cevapla son noktayı koymuştu. Katıldığı lansmanda basın mensuplarının çok konuşulan 'yüzük' iddiasını sorması üzerine Hande Erçel net bir şekilde yanıt verdi. Erçel, "Rujum vardı cebimde. O başka bir şekilde algılanmış. Öyle bir şey yok." diyerek iddiaları yalanlamıştı.