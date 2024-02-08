Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti gezmeye doyamadı! 15 ayda 12 tatil rotası... Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı, yurt dışı tatilleriyle dikkat çekiyor. Genç çift, birliktelikleri süresince 12 ülke/şehir gezerek 38 bin 208 kilometre yol katetti.

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Magazin dünyasında ayrılıklar, evlilikler ve birliktelikler sık sık gündem oluyor.

Cemiyet hayatına damga vuran ilişkilerden biri de Sabancı'lar ailesinden oldu.

Oyunculuğu ve yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Hande Erçel, gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı.

"Hakan gezdiriyor"

Meslektaşı Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından Sabancı ile birlikte olan genç oyuncu, ilişkiye başlar başlamaz yurt dışı pozlarıyla dikkat çekti.

Errçel'in birbirinden cesur kareleri ve seyahatleri, 'Hakan gezdiriyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Konserlere doyamadılar

Sabancı ile birlikte adeta dünyayı keşfeden Erçel'in, sevgilisiyle ilk durağı Paris oldu. Ardından soluğu Finlandiya’da alan çift, 3 bin 471 kilometre yol katetti.

Burada Kuzey Işıkları’nı izleyen Sabancı ve Erçel, bu kez Fransa Cannes’e gitti.

Paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü isimler, Andrea Bocelli’nin konseri için Danimarka’ya geçti.

Sonrasında da bir konser keyfi için daha İtalya’ya giderek Coldplay grubunun sahnesini izledi.

Daha sonra Portofino'da arkadaşlarıyla birlikte tatilin keyfini çıkardı.

Rotaları devam etti

Buradan da Yunanistan’a geçen çift, komşu ülkede tatillerine devam etti.

Yedinci durakları ise New York oldu. Burada kültür gezisi de yapan çift, müzeleri gezdi.

Daha sonra arkadaşlarının düğünü için İstanbul'dan 697 kilometre giderek Bodrum'a ulaştılar.

15 ayda 38 bin 208 kilometre

Bugüne kadar sırasıyla Bali, Budapeşte, Londra’da tatil yapan genç aşıklar, böylelikle 15 aylık ilişkilerine 12 ülke/şehir sığdırmış oldu.

38 bin 208 kilometreye tatil sığdıran ikili, sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmüyor.

Erçel ve Sabancı’nın evlilik kararı ise merakla bekleniyor.