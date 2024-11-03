Hande Erçel ve Hakan Sabancı, gezmeye devam ediyor

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Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Murat Dalkılıç'tan sonra gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı.

Uzun süredir birlikte olan ikilinin evlenecekleri konuşuluyor.

Hande Erçel'in Hakan Sabacı'nın annesi Arzu Sabancı'dan onay aldığı da biliniyor.

Aşkları tam gaz süren ikili, son olarak New York'ta birbirinden özel karelerini paylaştı.

2 YILDA 15 ÜLKE

Amerikan Türk Cemiyeti tarafından düzenlenen gala gecesinde ödül alan Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı leopar desenli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 2 yılda 15 ülke gezen ikili, bu kez Hande Erçel'in ödülü için New York'a gitti.

"OLURSA BİLİRSİNİZ"

Hande Erçel geçen aylarda “Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor” ifadelerini kullanarak ilişkileri hakkında olumlu sinyaller vermişti. Erçel, evlilik iddiaları hakkında ise “Olursa zaten bilirsiniz” diyerek konuyu esprili bir dille geçiştirmişti.