Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan yeni kare Magazin dünyasının şu sıralar en popüler çifti olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Bir süredir birliktelik yaşayan çift ilişkilerini gizli yaşamayı tercih ediyorlardı.

İlk Paris'e gittiler

Fakat ikili geçtiğimiz haftalarda Paris tatili dönüşü havalimanında ilk kez birlikte görüntülenmişti.

Şimdi ise Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisinin Paris tatilinde hayranları tarafından çekilen yeni bir kare sosyal medyaya düştü.

Çiftin Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Rota oluşturuldu

Paris’in ardından Kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya’ya giden Erçel ve Sabancı’nın bir sonraki tatil rotalarının Londra olacağı öğrenildi.