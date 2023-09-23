Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni kare geldi Uzun zamandır aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladıkları yeni karelerini, hayranlarının beğenisine sundu.

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Oyunculuğu ile tartışmaların odağında olan Hande Erçel, aşk hayatında keyifli günler geçiriyor.

Uzun zamandır Hakan Sabancı ile birlikte olan ve yaz boyu tatil yapan Erçel, yeni karelerini de sosyal medyadan yayınlıyor.

Eslki ilişkilerine göre göz önünde olmayı pek tercih etmeyen ikiliden, bir kare daha geldi.

Aşk dolu anlar

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşk dolu karesi, sosyal medyayı salladı. Birçok kişinin favorisi olan çift, siyah-beyaz karesiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Erçel'e "Yılın aşkta kazananı" şeklinde yorumlar gelirken, Hakan Sabancı için ise "Bu defa evlenecek galiba" denildi.