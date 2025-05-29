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Haber Merkezi

Geçmişte magazin gündemini sıkça meşgul eden olaylarla adından söz ettiren Hakan Sabancı, şimdilerde sevgilisi Hande Erçel ile yaptığı romantik bir lüks yolculukla konuşuluyor.

Yaklaşık üç yıldır gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan çift, her fırsatta yurt dışı seyahatleriyle dikkat çekiyor.

ROMANTİZM VE LÜKS BİR ARADA

Sabancı ve Erçel çifti, bu defa mayıs başında tarihin en prestijli trenlerinden The Orient Express’in Paris-Roma seferinde lüks bir yolculuğa çıktı.

Sabancı, bu romantik yolculuk için trenin süitini kiraladı.

5 GÜN İÇİN 6 MİLYON TL ÖDEDİLER

Ünlü çift, bu seyahat için kişi başı gecelik fiyatı 12 bin 300 pound ödedi.

5 gece süren bu konaklama, Erçel ve Sabancı çiftine yaklaşık 6 milyon 484 bin liraya mal oldu.

Bu lüks seyahatte çiftin kaldıkları özel süitte, özel duş kabini ve 24 saat hizmet sunan personel gibi ayrıcalıkların da bulunduğu öğrenildi.

Hakan Sabancı, bu lüks yolculukta çektikleri fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.