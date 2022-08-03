Petrol
99.47
-1.06%
Euro
18.3138
0.35%
Dolar
17.9581
0.07%
Altın
1.018
0.26%
Borsa
2668
0.79%
Bitcoin
420.092
1.72%
BTXN Coin
8.97
-4.06%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Hande Erçel ve Kaan Yıldırım birbirlerini sildi

    Aşkları kısa süren sevgililerden Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın arkadaşlıkları da kısa sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Erçel ve Kaan Yıldırım birbirlerini sildi

    Bir türlü aşktan yana yüzü gülmeyen oyunculardan Hande Erçel, reklam aşkı olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

    Arkadaşlık da kısa sürdü

    Erçel, sonrasında Kaan Yıldırım ile kısa süreli birliktelik yaşamış, onunla da yollarını ayırmıştı. İlişki bittikten sonra 'Sadece arkadaşız' diyen Erçel ve Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

    İkili, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası, "Aşk gibi arkadaşlık da kısa sürdü" yorumları yapıldı.

    Hande Erçel ve Kaan Yıldırım birbirlerini sildi #1

    Hande Erçel ve Kaan Yıldırım birbirlerini sildi #2


    İlginizi Çekebilir

    Demet Akalın'dan şampanya açıklaması
    Magazin

    Demet Akalın'dan şampanya açıklaması

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    LTB Jeans yeni mağazasıyla şehrin yeni cazibe merkezi Galataport’ta!
    Yaşam

    LTB Jeans yeni mağazasıyla şehrin yeni cazibe merkezi Galataport’ta!

    Görüş Bildir