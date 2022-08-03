Hande Erçel ve Kaan Yıldırım birbirlerini sildi

Aşkları kısa süren sevgililerden Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın arkadaşlıkları da kısa sürdü.

Bir türlü aşktan yana yüzü gülmeyen oyunculardan Hande Erçel, reklam aşkı olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

Arkadaşlık da kısa sürdü

Erçel, sonrasında Kaan Yıldırım ile kısa süreli birliktelik yaşamış, onunla da yollarını ayırmıştı. İlişki bittikten sonra 'Sadece arkadaşız' diyen Erçel ve Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

İkili, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası, "Aşk gibi arkadaşlık da kısa sürdü" yorumları yapıldı.