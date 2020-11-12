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- Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in pahalı maskesi
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in pahalı maskesi
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, koronavirüs önlemlerinde de tarzlarını gözler önüne serdi.
- Haber Merkezi
- 12.11.2020 - 12:26
- Güncelleme : 12.11.2020 - 12:29
"Sen Çal Kapımı" başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.
BİR MASKE 245 TL
Siyah maskeleriyle dikkat çeken ikilinin kullandıkları maskenin, 245 TL değerinde olduğu öğrenildi.
Özel tasarım maskeleriyle koronavirüs önlemlerini alan ikilinin bu görüntüleri için "Pandemide de modayı takip ediyorlar." şeklinde yorumlar yapıldı.