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    Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in pahalı maskesi

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin, koronavirüs önlemlerinde de tarzlarını gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 12:26
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 12:29
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    Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in pahalı maskesi

    "Sen Çal Kapımı" başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.

    BİR MASKE 245 TL

    Siyah maskeleriyle dikkat çeken ikilinin kullandıkları maskenin, 245 TL değerinde olduğu öğrenildi.

    Özel tasarım maskeleriyle koronavirüs önlemlerini alan ikilinin bu görüntüleri için "Pandemide de modayı takip ediyorlar." şeklinde yorumlar yapıldı.

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin in pahalı maskesi #1

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin in pahalı maskesi #2

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