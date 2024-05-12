Hande Erçel ve Nazlı Sabancı Lizbon'da Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ile samimiyeti ilerletti.

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ensonhaber.com

Uzun süredir Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sabancı Ailesi'ne kendisini sevdiren Erçel, ilk gelin Nazlı Sabancı ile tatile çıktı.

Tatilde neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Nazlı Sabancı ve Hande Erçel'in Lizbon pozları kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Arzu Sabancı'nın istemediği iddialarını kabul etmedi

Erçel, müstakbel kayınvalidesi annesi Arzu Sabancı tarafından 'istenmediği iddialarına, "Arkadaşlar olur mu öyle bir şey, lütfen" karşılığını vermişti.

"Çok mutluyum"

Hakan Sabancı ile birlikte olduktan sonra hayatının olumlu anlamda çok değiştiğini söyleyen oyuncu, "Çok mutluyum. Ben plansız seyahat ederdim, onun sayesinde planlı olmayı öğrendim" demişti.