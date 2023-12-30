Hande Erçel yeni imajıyla paylaşım yapmaya doymuyor! Bu sefer dinlenirken koydu

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Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi.
Saçlarını kızıla boyatan Erçel, hayranlarından tepki aldı.
Yeni imajı beğenilmeyen oyuncu, sık sık sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya başladı.
Son olarak dinlendiği fotoğrafı paylaşan Erçel, hayranları tarafından yine yorum yağmuruna tutuldu.
Hande'den bir kızıllı paylaşım daha
Sosyal medya hesabından dinlediği anları paylaşan Hande Erçel, "20 saatin sonunda" yazdı.
Erçel'in yeni imajıyla peş peşe paylaşım yapması ise "kabullendirme çabası" olarak yorumlandı.
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