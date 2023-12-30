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Hande Erçel yeni imajıyla paylaşım yapmaya doymuyor! Bu sefer dinlenirken koydu

Hande Erçel yeni imajıyla paylaşım yapmaya doymuyor! Bu sefer dinlenirken koydu Tarzını değiştiren ve saçlarını kızıla boyatan Hande Erçel, sosyal medya hesabından hayranları için yeni bir paylaşım yaptı.