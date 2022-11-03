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    Hande Erçel: Yetenek şart

    Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu Hande Erçel, oyunculukla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 09:33
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    Hande Erçel: Yetenek şart

    Son zamanlarda eski sevgilisi Kerem Bürsin'le tekrar barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, bir derginin Kasım ayı kapağı oldu.

    Erçel, dergiye verdiği röportajda oyunculukta güzelliğin değil yeteneğin önemli olduğunu belirtti.

    "Yetemek yoksa boş"

    Güzel oyuncu, "Çoğu zaman işimizden ziyade fiziksel görüntümüzle ön plana çıkıyoruz.

    Kilomuz, ne giydiğimiz, saçımız, makyajımız yeteneğimizin önüne geçiyor. Ne kadar güzel olursanız olun, yetenek yoksa hepsi boş" dedi.

    Hande Erçel: Yetenek şart #1

    Hande Erçel: Yetenek şart #2


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