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- Hande Erçel: Yetenek şart
Hande Erçel: Yetenek şart
Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu Hande Erçel, oyunculukla ilgili konuştu.
- Haber Merkezi
- 03.11.2022 - 09:33
Son zamanlarda eski sevgilisi Kerem Bürsin'le tekrar barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, bir derginin Kasım ayı kapağı oldu.
Erçel, dergiye verdiği röportajda oyunculukta güzelliğin değil yeteneğin önemli olduğunu belirtti.
"Yetemek yoksa boş"
Güzel oyuncu, "Çoğu zaman işimizden ziyade fiziksel görüntümüzle ön plana çıkıyoruz.
Kilomuz, ne giydiğimiz, saçımız, makyajımız yeteneğimizin önüne geçiyor. Ne kadar güzel olursanız olun, yetenek yoksa hepsi boş" dedi.