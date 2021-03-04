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Hande Erçel yine reytinglere yenildi

Hande Erçel yine reytinglere yenildi

Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin, aynı gün yayınlanan rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği için final yapacağı iddia edildi.