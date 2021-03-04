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Hande Erçel yine reytinglere yenildi
Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin, aynı gün yayınlanan rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği için final yapacağı iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 14:09
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. Dizinin aynı gün ekrana gelen rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği öğrenildi.
İDDİALI SAHNELERDE DİZİYİ KURTARAMADI
Reytinglerde beklentiyi karşılayamadığı için yakın zamanda final yapacağı magazin gündemine bomba gibi düşen yapım, iddialı sahnelerine rağmen sona gelmekten kurtulamadı.
HER DİZİSİ ERKEN FİNAL YAPIYOR
Dizinin final yapacağının öğrenilmesinin üzerine sosyal medyada da Hande Erçel'in oynadığı her dizinin finalle sonuçlandığı konuşulmaya başlandı.