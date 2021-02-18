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    Hande Erçel'den aile fotoğrafı

    Önceki gün yine yeğeni Aylin Mavi'yi ziyarete giden Erçel, gönderisine, "Harika ailem" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 12:14
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    Hande Erçel'den aile fotoğrafı

    Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni ile birlikte çekilen yeni karesini yayınladı.

    Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

    "HARİKA AİLEM"

    Çekimlerden arta kalan zamanlarında yeğenini görmeye giden Erçel, yine Yıldırım Ailesi'ne gitti.

    Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Hande Erçel, önceki gün ablası, eniştesi ve Aylin Mavi ile birlikte çekilen karesini paylaştı.

    Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdikleri pozları, "Harika ailem" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. 27 yaşındaki Erçel'in gönderileri, takipçilerinden 2 milyondan fazla beğeni aldı.

    Hande Erçel den aile fotoğrafı #1

    Hande Erçel den aile fotoğrafı #2

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