Hande Erçel'den araba pozları

Arabada çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Hande Erçel, kısa süre 2.6 milyondan fazla beğeni aldı.

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

ÖNCE EVDE SONRA ARABADA

Geçtiğimiz günlerde ev hallerini paylaşan oyuncu, bu sefer de arabadaki hallerini paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı.

FİLE ÇORAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 18.,4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, file çoraplı renkli ceketli kombiniyle arabanın ön koltuğunda peş peşe poz verdi.

Pozlarının bazılarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya, kısa sürede .6 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.