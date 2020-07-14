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    Hande Erçel'den bikinili poz

    Hande Erçel, sosyal medya hesabından leopar desenli bikinisiyle çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı ve 'Yaz, yaz, yaz' notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 09:10
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    Hande Erçel'den bikinili poz

    Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizi ile gündemde olan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

    "YAZ, YAZ, YAZ"

    Son günlerde Kendall Jenner, Deren Talu ve Şevval Şahin gibi isimlerin tercih ettiği bikini modeliyle poz veren Erçel, paylaşımına ‘Yaz, yaz, yaz’ notunu düştü.

    Hande Erçel'den bikinili poz #1

    Hande Erçel'den bikinili poz #2

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