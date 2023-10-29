Hande Erçel'den büyük aşkı Hakan Sabancı'yla yeni kare Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Hakan Sabancı ile katılan Hande Erçel, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Türkiye bugün, Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyor.

Hem yurt içi em de yurt dışında yapılan etkinliklerle de coşku iki katına çıkmış durumda...

Bu kutlamalardan en görkemlileri ise İstanbul'da gerçekleşiyor. Oyuncu Hande Erçel, İstanbul'daki kutlamalara sevgilisi Hakan Sabancı'yla gitti.

Hem yeğeni hem de sevgilisiyle fotoğraf çektiren Hande, o anları hayranlarıyla paylaştı.

Hande'den bayram paylaşımı

İlk paylaşımını yeğeni Mavi ile yapan Hande Erçel, "Dedeciğimin astsubay rozeti, ailemizin geleceği Mavi ile 100. yılımız kutlu olsun. Nice yüzyıllara canım ülkem" notunu düştü.

Erçel diğer karesini ise aşkı Hakan Sabancı ile paylaştı. Sabancı'nın omzuna başını koyan Hande Erçel, bir de kalp emojisi ekledi.