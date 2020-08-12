Hande Erçel'den çocuk açıklaması

Murat Dalkılıç'ın çocuk isteği yüzünden ayrıldığı iddia edilen Hande Erçel'den, bir açıklama daha geldi.

Kerem Bürsin'le yeni bir dizi çekmeye başlayan Hande Erçel, magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

Erçel'den, ‘İlişki, Murat Dalkılıç’ın çocuk isteği yüzünden bitti’ iddialarına yanıt geldi:

"BENİM İÇİN DEĞERLİ"

“Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım sosyal medyada. Onun dışında kötü hiçbir şey yok. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben.”

Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında sessiz kalan Hande Erçel, aracına binerek uzaklaştı.