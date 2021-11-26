Hande Erçel'den doğum günü paylaşımı

Hande Erçel, sosyal medya hesabından doğum günü kutlamalarında çekilen fotoğraflarını paylaştı

En son Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Instagram'da 25,6 milyon takipçi sayısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, 28 yaşına girdi. Çeşitli yerlerde doğum günü kutlamaları yapan Erçel, çektirdiği tüm pozları da Instagram hesabından paylaştı.

"PUDRA KOKULUM"

Oyuncu, paylaşımında "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebilirsiniz bence. Siz iyi ki varsınız. Ve teşekkür ederim pudra kokulum." notunu yazdı.

Erçel'in yorum yağan paylaşımı, kısa sürede 2,9 milyondan fazla beğeni aldı.