Hande Erçel'den duygusal paylaşım: "Senin kızın olmayı çok seviyorum" Oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında vefat eden annesi Aylin Erçel'e özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

Erçel, sosyal medya hesabından kaybettiği annesi Aylin Erçel hakkında duygusal bir mesaj yayınladı.

"Her an aklımda, her an kalbimdesin"

Erçel paylaşımına "Annem, her an aklımda, her an kalbimdesin.

"Senin gibi bol kahkahalar atıyorum"

O güzel gözlerinin ışıltısına tutunup yaşıyorum bu hayatı. Bize öğrettiğin her şeyi, bize ve dünyaya verdiğin sevgiyi katlayıp büyütmeye çalışıyorum, gülüyorum senin gibi bol kahkahalar atıyorum.

Senin kızın olmayı çok seviyorum, pudra kokulum. Yüzdüğün denizler sonsuz olsun..." notunu düştü