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    Hande Erçel'den Hakan Sabancı açıklaması

    Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı'yla çıkan aşk dedikodularını sert bir dille yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 13:14
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    Hande Erçel'den Hakan Sabancı açıklaması

    Güzel oyuncu Hande Erçel'in, bir süre önce eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilmişti. Hatta eski aşıkların, geçtiğimiz haftalarda Kavacık'taki bir mekanda buluştukları dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

    Hande Erçel'in şimdi de sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile bir mekanda yakınlaştığı hatta evine gittiği iddia edildi.

    "Her sabah başka biri"

    Erçel, haberle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Hakkında çıkan aşk iddialarından usandığını söyleyen güzel oyuncu, “Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin.” dedi.

    Hande Erçel den Hakan Sabancı açıklaması #1


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