Hande Erçel'den kaybettiği annesinin doğum gününde duygusal sözler

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Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, gündemden düşmüyor.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Erçel, dün ise duygusal bir paylaşım yaptı.

2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in dogum gününü, duygusal sözlerle kutladı.

"SONSUZ YAŞLARIN OLSUN"

Ünlü oyuncu, annesinin doğum günü pastasıyla dilek dilerken çekilen fotoğrafına şu notu düştü:

"Yüzdüğün sonsuz denizlerde, sonsuz yaşların olsun... Keşke her yaşında yanında olabilseydim... Pudra kokulum iyi ki benim annemsin."

Erçel ayrıca annesinin vesikalık fotoğrafına da "Seni çok özledim" notunu düştü.