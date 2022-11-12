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    Hande Erçel'den 'Kerem Bürsin ile barıştılar' iddialarına yanıt

    Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in barıştığı konuşulurken Erçel, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak ""Hayatımda kimse yok" dedi.
    • 12.11.2022 - 16:16
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    Hande Erçel'den 'Kerem Bürsin ile barıştılar' iddialarına yanıt

    Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta bir kafede buluşmuştu.

    Yaşanan bu durum, ikilinin hayranları tarafından, 'barıştılar' iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştu.

    Bürsin'in basın mensuplarının, "Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?" sorusuna, "Şu anda o konuya hiç girmeyelim." diyerek barışmayı yalanlamaması dikkat çekmişti.

    Erçel'den 'barıştılar' iddialarına yanıt

    Tüm bunların ardından Hande Erçel, aşk iddialarını ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Bebek'te objektiflere takılan güzel oyuncu, gazetecilerle konuştu.

    Hande Erçel den Kerem Bürsin ile barıştılar iddialarına yanıt #1

    "Hayatımda kimse yok"

    Hande Erçel, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim." sözleriyle yalanladı.

    Erçel, bir mekanda Bürsin'le fotoğraflarının çıktığının hatırlatılması üzerine ise "Çok ciddiye almamak gerek." açıklamasında bulundu.

    Aracı 3 milyon TL

    Yeni bir araç aldığı da görülen ünlü ismin otomobilinin değerinin, yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.

    Hande Erçel den Kerem Bürsin ile barıştılar iddialarına yanıt #2

    Hande Erçel den Kerem Bürsin ile barıştılar iddialarına yanıt #3

    Hande Erçel den Kerem Bürsin ile barıştılar iddialarına yanıt #4

    Hande Erçel den Kerem Bürsin ile barıştılar iddialarına yanıt #5

    Hande Erçel den Kerem Bürsin ile barıştılar iddialarına yanıt #6


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