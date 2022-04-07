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    Hande Erçel'den Milano pozları

    Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakteri ile ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, İtalya'ya tatile gitti.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 07:11
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    Hande Erçel'den Milano pozları

    En son Fox Tv'de ekrana veda eden Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakteri ile rol alan Hande Erçel, kafa dinlemek amacıyla kardeşi Gamze Erçel ile beraber Milano'ya tatile gitmişti.

    Milano tatili

    Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel Milano sokaklarını adeta salladı. Tatil için İtalya'ya giden Erçel kardeşler, Milano sokaklarında bol bol fotoğraf çektirdi.

    Instagram'da hatırı sayılır takipçi sayıları ile dikkat çeken kardeşler geceliği 20 bin TL olduğu öğrenilen otelde reklam karşılığı bedavaya kaldılar.

    Hande Erçel den Milano pozları #1

    Hande Erçel den Milano pozları #2

    Hande Erçel den Milano pozları #3

    Hande Erçel den Milano pozları #4


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