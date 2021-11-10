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    Hande Erçel'den mini elbiseli pozlar

    Hande Erçel, son olarak siyah mini elbiseli pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 08:17
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    Hande Erçel'den mini elbiseli pozlar

    Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

    Sık sık özel hayatıyla adından söz ettiren oyuncu, Instagram hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

    BEĞENİ YAĞDI

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram'da 25,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, bir dergi için verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun paylaşımına kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni geldi.

    Hande Erçel den mini elbiseli pozlar #1Hande Erçel den mini elbiseli pozlar #2

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