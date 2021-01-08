Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması

"Sen Çal Kapımı" dizisiyle ekrana gelen oyuncu Hande Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın kendisini sosyal medyada takipten çıkması hakkında konuştu.

Son zamanların gözde oyuncularından Hande Erçel, önceki akşam set çıkışı Kavacık'ta yapılan polis çevirmesine takıldı.

"SİZDEN KORKULUR"

Muhabirleri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek, muhabirlere takıldı.

Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız." yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın kendisini takipten çıkması hakkında ise "Kendisiyle arkadaş olarak ayrıldık." açıklamasını yaptı.