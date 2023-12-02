Hande Erçel'den romantik paylaşım! Hakan Sabancı'yı sevmeye doyamadı Oyunculuğuyla ve güzelliğiyle sıkça adından söz ettiren Hande Erçel, sosyetik sevgilisi Hakan Sabancı ile birinci yıllarını romantik bir paylaşımla kutladı.

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Oyuncu Hande Erçel, aradığı aşkı buldu...

Daha önce meslektaşlarıyla sıkça anılan Erçel, gönlünü sosyetik Hakan Sabancı'ya kaptırdı.

İkili sık sık yurt dışı tatilleriyle gündem olurken, sosyal medya kullanıcılarının birçoğu bu aşkın kısa süreceğini öne sürdü.

1 yıl oldu

Ancak beklendiği gibi olmadı.

Çiftin dün 1'inci yılları doldu. Özel günlerini sosyal medyada kutlayan Erçel, romantik bir not düştü.

"Sevdiğim tüm anılarım seninle..."

Birlikte Kuzey Işıkları'na gittikleri andan karelerini paylaşan oyuncu, şu notu ekledi:

"En sevdiğim tüm anılarım seninle. Daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyorum."