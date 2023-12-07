Hande Erçel'den sosyal medyayı sallayan minibüs pozları

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Oyunculuğu sürekli tartışılan ünlü oyuncu Hande Erçel, son pozlarıyla olay oldu.
VIP minibüsten pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Siyah göğüs dekolteli bir elbise giyen güzel oyuncu kombinini beyaz ceketi ve uzun çizmeleri ile tamamladı.
Hakan Sabanc'nın minibüsüne bindi
Sosyetenin en ünlü ismi Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve onun minibüsünde poz veren Hande Erçel'in iddialı karelerine yorum yağdı.
"Sabırsızlanıyorum"
Güzel oyuncu, dört gün önce de sevgilisiyle ilişkisinin birinci yılını Instagram'da "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" sözleriyle kutlamıştı.
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