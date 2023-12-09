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Hande Erçel'den tekne pozları: Hakan'ın teknesi mi o?

Hande Erçel'den tekne pozları: Hakan'ın teknesi mi o? Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hande Erçel, teknede poz verdi. Oyuncunun bu paylaşımlarına "Hakan Sabancı'nın teknesi mi o" yorumları geldi.