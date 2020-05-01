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    Hande Erçel'den yeğeniyle poz

    26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, dört aylık yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını, sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2020 - 08:52
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    Hande Erçel'den yeğeniyle poz

    Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, tasarımcı Caner Yıldırım ile geçtiğimiz yıl nisan ayında evlendi. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, yaklaşık dört ay önce dünyaya gözlerini açtı.

    HANDE TEYZE

    İlk kez teyze olmanın sevincini yaşayan oyuncu Hande Erçel, ablasını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Teyzelik duygusunu tadan Erçel, yeğeniyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

    Erçel, Aylin Mavi ile fotoğraflarını gökkuşağı emojisi ile paylaştı.

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