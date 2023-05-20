Hande Erçel'den yeni paylaşım: Başlıyoruz Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, "Hazırsanız, başlıyoruz" dedi. Erçel'in paylaşımını merak eden hayranları, Hakan Sabancı ile ilgili olup olmadığını sordu.

Hande Erçel, son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla dikkati çekiyor. Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk sayesinde de gündemden düşmeyen Hande, uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyor. Reklamlar dışında dizide yer almayan oyuncu, sosyal medyadan heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Hande "Başlıyoruz" dedi Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hande Erçel, hayranlarını heyecanlandırdı. "Hazır mısınız? Başlıyoruz" diyen Erçel'e hayranları binlerce mesaj attı. Ünlü ismin sırrı ise henüz ortaya çıkmadı.