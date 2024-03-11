Hande Erçel'den yeni paylaşım! Hintçe konuştu, gören inanamadı... Geçtiğimiz günlerde bir davet üzerine Hindistan'a giden Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

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ensonhaber.com

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bu sene 24'cüsü düzenlenen Asya'nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı 'FICCI Frames'e onur konuğu olarak katılan Hande Erçel, dikkatleri üzerine çekti.

Hint hayranları tarafından yoğun ilgi gören Hande Erçel, Hindistan’ın ünlü oyuncusu 'Ayushmann Khurrana' ile konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

İlk kez Hindistan'a geldiğini ve mutlu olduğunu söyleyen Erçel, kendisiyle röportaj yapan spiker ile Hintçe konuşma yarışına girdi.

O anlar yayınladı

Sosyal medyadan o anları yayınlayan Erçel'in Hintçe konuşması ise hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Hindistan basınına da röportajlar veren Hande Erçel, Bollywood’da işlerde yer almak istediğini ve Hint sineması oyunculardan 'Hrithik Deepika', 'Dave Patel' ile aynı projede yer almak istediğini söyledi.

Daha sonra Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Katıldığım için minnettarım." şeklinde bir not düştü.