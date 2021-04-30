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    Hande Erçel'e aşk yaradı

    Güzel oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le çıktığı aşk tatiline doymadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 10:24
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    Hande Erçel'e aşk yaradı

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Erçel, aşk tatiline gittiği Maldivler'den fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

    Tatilin her anını dolu dolu geçiren ve takipçileri ile paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Hande Erçel, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

    BEĞENİ YAĞMURU

    Hem aşkın hem de tatilin yaradığı görünen Erçel'in pozuna, kısa sürede üç milyondan fazla beğeni geldi.

    Aşıklar 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdi.

    Hande Erçel e aşk yaradı #1

    Hande Erçel e aşk yaradı #2Hande Erçel e aşk yaradı #3

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