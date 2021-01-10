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    Hande Erçel'e reklam filminden 2 milyon TL teklif edildi

    Hande Erçel, bir sağlık ve kişisel bakım firmasından 2 milyon TL'lik reklam teklifi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 22:17
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 22:20
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    Hande Erçel'e reklam filminden 2 milyon TL teklif edildi

    Son dönemin yıldız oyuncularından Hande Erçel, meslek ve aşk hayatının yanı sıra reklamlardan kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor.

    2 MİLYON LİRALIK TEKLİFLE KAPISI ÇALINDI

    Bir sağlık ve kişisel bakım firması, diş macunu reklamlarında oynaması için 2 milyon TL'lik teklifle oyuncunun kapısını çaldı.

    İMZALAR BEKLENİYOR

    Sözlü olarak anlaşan Erçel ve marka, imza atmak için tekrar bir araya gelecek. Oyuncuyla daha önce 800 bin TL'ye reklam anlaşması yapan bir tekstil markası da, 'satışları ve bilinirliği artırdığı' gerekçesiyle, Erçel'le yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Firmanın bu defa 1 milyon TL teklif edeceği iddia edildi.

    Hande Erçel e reklam filminden 2 milyon TL teklif edildi #1

    Hande Erçel e reklam filminden 2 milyon TL teklif edildi #2

    Hande Erçel e reklam filminden 2 milyon TL teklif edildi #3

    Hande Erçel e reklam filminden 2 milyon TL teklif edildi #4

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