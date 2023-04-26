Hande Erçel'in acı günü Oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Ekranların ünlü oyuncularından Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel'in dedesi Metin Erçel, kanser nedeniyle tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Bandırma'ya gitti

Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapan Erçel, acı haber sonrasında dedesinin cenaze törenine katılmak üzere Bandırma'ya gitti.

Metin Erçel’in cenazesi ikindi namazına müteakiben Haydar Çavuş Camii’nde kılınan namazın ardından askeri törenle Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Dedesini paylaştı

Hande Erçel dedesinin vefat haberinin ardından bu fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı.

Erçel kardeşlerin annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği kansere yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.