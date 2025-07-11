Hande Erçel'in anne acısı: Son anısını paylaştı

Hande Erçel, yabancı bir YouTube kanalına konuk oldu.

Son dönemde rol aldığı projelerde adından söz ettiren Erçel, özel hayatına dair dikkat çeken samimi açıklamalar yaptı.

Bilinmeyenlerini anlatan Hande Erçel, yıllar önce kaybettiği annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

"BU 'GEÇTİ' DİYEBİLDİĞİN BİR ŞEY DEĞİL"

Ünlü oyuncu, "Başa çıkabildim mi bilmiyorum. Bu, 'geçti' diyebildiğin bir şey değil. Bu yüzmeyi öğrendiğiniz bir deniz. Ve ben hâlâ o denizdeyim… Onunla yeniden kavuşacağım güne kadar yüzüyorum. 6 yıl oldu ve bununla yaşamayı öğreniyorsun." dedi.

ANNESİYLE SON ANISI

Annesiyle geçirdiği son anıları anlatan Erçel, hastanede yaşadıklarını "Sezen Aksu’nun bir şarkısını açtım. O sırada başını çevirip bana baktı. Sessizce birlikte dinledik. Bu anıyı hep saklıyorum." sözleriyle anlattı.