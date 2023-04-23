Hande Erçel'in ayakları olay oldu Sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapan Erçel'in sosyal medya hesabında ayakları dikkat çekti.

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Güzel oyuncu Hande Erçel, aşk hayatı ile gündemde.

Hakan Sabancı ile bir süredir ilişki yaşayan Erçel, bu kez bambaşka bir konuyla konuşuldu.

İlişkilerini gözlerden ırak yaşamayan çift, şimdilerde İtalya’da tatil yapıyor.

Erçel, tatilden paylaşımlarda bulundu.

İtalya sokaklarını karış karış gezen Hande Erçel, 30,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından pozlarını paylaştı.

Ayakları dikkat çekti

Oyuncunun hiçbir not eklemeden yaptığı paylaşım kısa sürede 2,2 milyon beğeni alırken bir detay kimsenin dikkatinden kaçmadı.

Oyuncunun ayaklarını gören birçok takipçisi "Ayakları mı öyle yoksa ayakkabı modeli mi?" yorumunu yaptı.