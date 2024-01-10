Hande Erçel'in Bali pozlarına beğeni yağdı! Mini elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı Sevgilisi Hakan Sabancı ile en son Bali'ye giden Hande Erçel, tatil karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

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En son Bambaşka Biri dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Hande Erçel, oyunculuğundan çok özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Bali'de aşk başka

Hakan Sabancı ile tatilden yeni dönen Erçel, Bali'de çekilen pozlarını peş peşe yayınladı.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim son olarak Bali tatilinden kareleriyle adından söz ettirdi.

Güzel oyuncunun kısa sürede 380 binden fazla beğeni alan gönderisine yorum yağdı.

6 bin 730 TL

Ünlü ismin mavi renkteki mini elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı. Hande Erçel, göğüs dekolteli mini elbisesi için 7 bin TL ödedi..

Elbisenin fiyatını duyanlar şoke oldu.