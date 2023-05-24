Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü oyuncu Hande Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı "Sen Çal Kapımı" adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, şu sıralar Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla konuşuluyor.

Cannes Film Festivali’ne giden ünlü oyuncu, güzelliğiyle ilgi odağıydı. Üç gün boyunca giydikleriyle, tarzıyla çok konuşuldu.

Cannes bedeli

Erçel’in 3 kıyafetine 90 bin TL, takılarına 550 bin TL, ayakkabılarına 75 bin TL, saç-makyajına ise 100 bin TL harcandı. Yıldızın şıklığının bedeli 815 bin TL’yi buldu.

Hande Erçel, önceki akşam verilen partide mor elbisesiyle göz kamaştırdı. Dünyaca ünlü oyuncu Eva Longoria, Hande Erçel'e övgüler yağdırdı.

Instagram hesabında yayınladığı pozlarıyla da sık sık dikkatleri üzerine çeken güzel isim, sosyal medya hesabında Cannes Film Festivali için seçtiği kombiniyle göz kamaştırdı.