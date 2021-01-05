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- Hande Erçel ev pozlarını sosyal medyada paylaştı
Hande Erçel ev pozlarını sosyal medyada paylaştı
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel'in ev halini paylaştığı fotoğraf yarım saate 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 21:36
- Güncelleme : 05.01.2021 - 22:21
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Instagram'da 18 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.
YARIM SAATTE BİR MİLYON BEĞENİ ALDI
Güzel oyuncunun paylaşımına yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.
Erçel'in ev halini gören kullanıcılar, "Bu kadının ev halini görünce kendimi çok kötü hissediyorum" şeklinde esprili yorumlar yaptı.