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    Hande Erçel ev pozlarını sosyal medyada paylaştı

    Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel'in ev halini paylaştığı fotoğraf yarım saate 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 21:36
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 22:21
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    Hande Erçel ev pozlarını sosyal medyada paylaştı

    Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Instagram'da 18 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.

    YARIM SAATTE BİR MİLYON BEĞENİ ALDI

    Güzel oyuncunun paylaşımına yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

    Erçel'in ev halini gören kullanıcılar, "Bu kadının ev halini görünce kendimi çok kötü hissediyorum" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

    Hande Erçel ev pozlarını sosyal medyada paylaştı #1

    Hande Erçel ev pozlarını sosyal medyada paylaştı #2

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