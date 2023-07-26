Hande Erçel'in Mikonos pozları Sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu Hande Erçel, Mikonos'tan fotoğraflar paylaştı.

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Oyunculuğundan daha çok büyük değişimiyle ve özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, son dönemde sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla konuşuluyor.

İtalya'dan sonra rotalarını Yunanistan'a çevirerek tatillerine orada devam eden ikiliden Erçel, Mikonos'ta kamera karşısına geçti.

Erçel sevgilisine verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncunun karelerine takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İki milyona yakın beğeni

Çekilen fotoğraflarını 30.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan 29 yaşındaki ünlü isim, kısa sürede iki milyona yakın beğeni aldı.

350 bin lira

Sosyal medyanın en çok kazanan ismi olan Erçel, paylaşım başına 350 bin lira kazanan Hande Erçel listede birinci sırada yer alıyor.