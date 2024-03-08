Hande Erçel'in Mumbai tarzı! 69 bin TL'lik kombini sosyal medyayı ikiye böldü Özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden Hande Erçel, Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24.sü düzenlenen “FICCI Frames''e onur konuğu olarak katıldı. Erçel'in 69 bin TL'lik kombini sosyal medyada tartışma yarattı.

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Sevgilisi Hakan Sabancı ile evlilik yolunda ilerlerdiği iddia edilen Hande Erçel, son olarak Paris Moda Haftası'na katılmış ve cesur tarzıyla dikkat çekmişti.

Erçel bu defa Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24.sü düzenlenen “FICCI Frames''e onur konuğu olarak katılım gösterdi.

Erçel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikteki tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

69 bin TL

Yüzü olduğu markaya ait bir kombin yapan Erçel'in 69 bin TL'lik tarzına yorum yağdı.

Erçel'in kombinine 'Harika', 'Yine mükemmelsin' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Olmamış', 'Bu kıyafet hiç yakışmamış' gibi yorumlar yaptılar.