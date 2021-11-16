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    Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı

    Ünlü oyuncu Hande Erçel, en seksi kadınlar listesinde ikinci oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 10:41
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    Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı

    En son sevgilisi Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara gelen Hande Erçel'in şöhreti, büyümeye devam ediyor.

    EN SEKSİ KADINLAR

    Ünlü oyuncu, IMDb'nin paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu.

    BESTE 18. SIRADA

    Çukur dizisinde yer alan Beste Kanar'ın da 18. olduğu listede birinciliği ise ABD'li oyuncu ve model Kate Upton elde etti. İkinci sırada ise Hande Erçel var.


    Hande Erçel in şöhreti sınırları aştı #1 Hande Erçel in şöhreti sınırları aştı #2

    Hande Erçel in şöhreti sınırları aştı #3 Hande Erçel in şöhreti sınırları aştı #4

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