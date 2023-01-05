Hande Erçel’in son fotoğrafı 1 milyon beğeni aldı

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in pozu sosyal medyaya damga vurdu.

Sen Çal Kapımı ve Aşk Laftan Anlamaz adlı dizilerde yıldızı parlayan başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 53. sırada yer alan Erçel'in, son olarak paylaştığı pozlarına 1 milyondan fazla beğeni geldi.

Ayna pozu

Kırmızı ruju, şapkası ve siyah elbisesiyle ayna karşısında poz veren ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.