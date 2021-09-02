Hande Erçel'in sunuculuk yaptığı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in 18 yaşındayken bir programda sunuculuk yaptığı anlar sosyal medyaya düştü.

Şu sıralar tol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in eski bir görüntüsü ortaya çıktı.

Henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı görünen ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

MERVE İLE MURAT'I SUNUYOR

Erçel’in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç’ın eski eşi Merve Boluğur’un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

SOSYAL MEDYADA HEP GÜNDEMDE

Hande Erçel son dönemin en gözde kadın oyuncularından. Instagram’daki 24 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyanın da en iddialı yıldızlarından biri. Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin’le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncunun büyük bir hayran kitlesi var.