Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den üzen haber: Anneden açıklama geldi

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’nin kanser olduğu iddiası ortaya atıldı. Üzücü haberle ilgili anne Gamze Erçel, bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki küçük kızı Aylin Mavi, iddialara göre kanser hastalığına yakalandı.

İddiayı, “Söylemezsem Olmaz” programının sunucularından olan Arto duyurdu.

“Dualarımız onunla”

Arto, “Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi görmeye başladı Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim.” dedi.

“Biz şokumuzu atlattık”

Kahreden haberle ilgili anne Gamze Erçel de bir açıklama yaptı.

Ekranların sevilen yüzü oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, “Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi’de gayet iyi.” ifadelerini kullandı.