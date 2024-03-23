Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den sevindiren haber geldi: Tamamen iyileşti Yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin tamamen iyileştiği duyuruldu.

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ensonhaber.com

Hande Erçel, en dikkati çeken Türk oyuncular arasında yer alıyor.

Adından söz ettiren güzel isim, aile hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Yeğeni Aylin Mavi'ye oldukça düşkün olan Erçel, kanser sürecini basından uzak tutmaya çalıştı.

Sevindiren haber geldi

Erçel ve ablası Gamze Erçel'in hastalığı basından uzak tutma süreçleri başarılı olmadı.

Hastalık herkes tarafından duyulurken, sevindiren haber de geldi.

Aylin Erçel, 1,5 yıldır gördüğü kanser tedavisini tamamladı ve kanseri de tamamen yendi.

"Şükürler olsun"

Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili bir video paylaştı. "Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber" notuyla yayınladığı gönderinin altına Hande Erçel'den de "Şükürler olsun" yorumu geldi.