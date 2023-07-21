Hande Erçel'in yeni kuralı Reklam ve projelerin aranan yüzlerinden Hande Erçel'i artık kimse 12 saatten fazla çalıştıramayacak.

ensonhaber.com

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile ilişkisi dolu dizgin devam eden Hande Erçel, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı.

Yaz başından beri İtalya, Cannes, Mykonos'ta tatil yapan Hande Erçel, denize ve güneşe mola verdi. Kısa bir süre için yurda döndü. Erçel, Bodrum'da bir markanın davetine katıldı.

Marka anlaşmaları olan güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde yeniden yurt dışına çıkacak.

12 saat kuralı

Bu arada Hande rol alacağı dizi ve reklam çekimlerinde günde en fazla 12 saat çalışma kuralı koydu.