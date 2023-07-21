Hande Erçel'in yeni kuralı
ensonhaber.com

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile ilişkisi dolu dizgin devam eden Hande Erçel, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı.

Yaz başından beri İtalya, Cannes, Mykonos'ta yapan Hande Erçel, denize ve güneşe mola verdi. Kısa bir süre için yurda döndü. Erçel, Bodrum'da bir markanın davetine katıldı.

Marka anlaşmaları olan güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde yeniden yurt dışına çıkacak.

Hande Erçel'in yeni kuralı

12 saat kuralı

Bu arada Hande rol alacağı dizi ve çekimlerinde günde en fazla 12 saat çalışma kuralı koydu.