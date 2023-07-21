Hande Erçel'in yeni kuralı

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Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile ilişkisi dolu dizgin devam eden Hande Erçel, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı.
Yaz başından beri İtalya, Cannes, Mykonos'ta tatil yapan Hande Erçel, denize ve güneşe mola verdi. Kısa bir süre için yurda döndü. Erçel, Bodrum'da bir markanın davetine katıldı.
Marka anlaşmaları olan güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde yeniden yurt dışına çıkacak.
12 saat kuralı
Bu arada Hande rol alacağı dizi ve reklam çekimlerinde günde en fazla 12 saat çalışma kuralı koydu.