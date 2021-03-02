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    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım

    Habertürk TV'de spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, suskunluğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 15:06
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    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım

    Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosunun ardından işinden olan eski Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, haftalar sonra yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

    Ünlü spiker, annesi Mediha Sarıoğlu ile çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

    "İYİ İNSANIM BEN"

    Annesinin doğum gününü kutlayan Sarıoğlu, "Mediha’nın kızıyım, iyi insan olarak yetiştirildim, dokunduğum her insana da Mediha’nın gönlünün güzelliğini yansıttım.

    "NUR YÜZLÜM"

    İyi ki senin kızınım, sen benim en kıymetlimsin annem, tatlı dillim, güler yüzlüm, iyi ki doğdun nur yüzlüm" ifadelerini kullandı.

    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım #1

    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım #2

    Hande Sarıoğlu'nun dans performansı ViDEO

    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım #3

    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım #4

    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım #5

    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım #6

    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım #7

    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım #8

    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım #9

     

    Hande Sarıoğlu: Ben Mediha’nın kızıyım #10

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