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    Hande Sarıoğlu döndü

    Koronavirüse yakalandığını söyledikten sonra sosyal medyada bir süre paylaşım yapmayan Hande Sarıoğlu, günler sonra bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:23
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    Hande Sarıoğlu döndü

    Ertan Süzgün ile YouTube'da program yapan ve hareketleriyle sosyal medyada sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandı. Sosyal medyayı aktif kullanan Sarıoğlu, korona olduktan sonra tek bir paylaşım bile yapmayınca merak edildi.

    Takipçilerinin yoğun ısrarı üzerine sessizliğini bozan Hande Sarıoğlu, dönüşünü müjdeledi.

    "SAHALARA DÖNÜŞ"

    Instagram'da "Sahalara dönüş ses 1-2-3 kontrol ses ver." notuyla pozunu paylaştı.

    Hande Sarıoğlu döndü #1


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